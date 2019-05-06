Apple сняла с производства пять моделей iPhone, среди которых и iPhone SE

Ранее неоднократно сообщалось, что Apple намерена прекратить производство iPhone 6 и iPhone SE. Теперь эта информация официально подтверждена китайскими поставщиками комплектующих.

По данным источника, с 3 мая iPhone 6 и iPhone SE больше не производят. Теперь самыми доступными смартфонами iPhone станут iPhone 7 и iPhone 8.

Ожидается, что эти модели подешевеют, чтобы занять место целой серии состоящей из iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

Стоит отметить, что перечисленные модели за период их выпуска разошлись тиражом в количестве 250 млн аппаратов, и компания не забыла о сервисном обслуживании снятых с производства моделей.

Для этого она сформировала большое количество комплектующих для ремонта.