Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов

Новая рекламная кампания теперь развернута на территории Германии, где Apple главным преимуществом своих смартфонов называет безопасность.

Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.

Именно этот «острый» вопрос и стал основной для рекламной кампании в Германии.

В частности, на территории страны развесили рекламные плакаты, для которых создали несколько слоганов.

В их числе оказались: «О гамбургерах так же мало, как о Гамбурге», «Врата во внешний мир. Не для вашей информации», а также «Добро пожаловать в безопасный сектор».