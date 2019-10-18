Apple случайно рассекретила 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro

Ожидается, что в конце месяца Apple представит новое поколение ноутбука MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Про эту модель уже многократно сообщалось, но теперь известно, как она будет выглядеть.

В macOS Catalina 10.15.1 Beta было обнаружено изображение нового ноутбука.

Отличить будущую модель сейчас можно по узким рамкам вокруг дисплея в сравнении с 15-дюймовой версией MacBook Pro.

Предположительно, в MacBook Pro 16 будет установлена новая клавиатура ножничного типа, а от проблемной «бабочки» в компании решили отказаться.

На ближайшей презентации «яблочная» компания должна представить новый планшеты iPad Pro и беспроводные наушники AirPods Pro с активным шумоподавлением.