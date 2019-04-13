Apple сделает систему Face ID максимально точной и безопасной

Apple нашла способ, как повысить точность системы распознавания лица — Face ID.

В будущем система научится «читать» не только лицо пользователя, но также и сетчатку глаза. Таким образом повысится надежность системы, так как ее не смогут обмануть близнецы и маски.

Упоминание о сканировании сетчатки глаза было найдено в патенте Face ID для компьютеров Mac.

Там же упоминалось о новой клавиатуре Magic Keyboard с панелью Touch Bar.

Сенсорная панель расположится вверху, вместо функциональных клавиш. Напомним, Touch Bar впервые появился в 2016 году, а применили его в ноутбуках MacBook Pro.

За счет дополнительной панели пользователь может быстро запускать определенные программы или выполнять определенные действия.