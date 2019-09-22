Apple резко опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.85 EUR/RUB: 70.6 BTC/USD: 10026.7

22 октября : воскресенье

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Apple резко опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

22.09.2019 20:30

Китайский рынок для многих компаний является самым перспективным.

Apple в этом вопросе не является исключением, но в последнее время американский производитель в КНР стал терять свою авторитетность.
Во многом Apple должна винить правительство США, которое сейчас ведет торговую войну с Китаем.

Также «яблочный» производитель стал проигрывать местными производителям смартфонов, которые по мнению многих, выпускают более передовые устройства.

По новым данным Prophet, компания Apple в Китае уже не имеет авторитета.

По итогу опроса потребителей, «купертиновская» компания опустилась на 24 место, тогда как годом ранее она располагалась на 11.

Исследовательская компания Prophet в Китае опросила 13 500 жителей из крупнейших городов страны.

Им нужно было назвать актуальные и надежные бренды из разных категорий.

В первой десятке оказались семь местных брендов и только три американских — Android, Intel и Audi.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги