Apple резко опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

Китайский рынок для многих компаний является самым перспективным.

Apple в этом вопросе не является исключением, но в последнее время американский производитель в КНР стал терять свою авторитетность.

Во многом Apple должна винить правительство США, которое сейчас ведет торговую войну с Китаем.

Также «яблочный» производитель стал проигрывать местными производителям смартфонов, которые по мнению многих, выпускают более передовые устройства.

По новым данным Prophet, компания Apple в Китае уже не имеет авторитета.

По итогу опроса потребителей, «купертиновская» компания опустилась на 24 место, тогда как годом ранее она располагалась на 11.

Исследовательская компания Prophet в Китае опросила 13 500 жителей из крупнейших городов страны.

Им нужно было назвать актуальные и надежные бренды из разных категорий.

В первой десятке оказались семь местных брендов и только три американских — Android, Intel и Audi.