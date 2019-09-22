Apple резко опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае

Apple резко опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае22.09.2019 20:30
Китайский рынок для многих компаний является самым перспективным.
Apple в этом вопросе не является исключением, но в последнее время американский производитель в КНР стал терять свою авторитетность.
Во многом Apple должна винить правительство США, которое сейчас ведет торговую войну с Китаем.
Также «яблочный» производитель стал проигрывать местными производителям смартфонов, которые по мнению многих, выпускают более передовые устройства.
По новым данным Prophet, компания Apple в Китае уже не имеет авторитета.
По итогу опроса потребителей, «купертиновская» компания опустилась на 24 место, тогда как годом ранее она располагалась на 11.
Исследовательская компания Prophet в Китае опросила 13 500 жителей из крупнейших городов страны.
Им нужно было назвать актуальные и надежные бренды из разных категорий.
В первой десятке оказались семь местных брендов и только три американских — Android, Intel и Audi.
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