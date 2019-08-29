Apple разрешила кому угодно ремонтировать iPhone

Apple разрешила кому угодно ремонтировать iPhone29.08.2019 19:35
Компания Apple решила позволить ремонтировать смартфоны iPhone любым мастерским, а для этого была запущена программа послегарантийного обслуживания Independent Repair Provider Program.
На первом этапе она будет работать только в США, а позже ее географию расширят и на другие регионы.
Independent Repair Provider Program позволит несертифицированным сервисным центрам получить доступ к оригинальным комплектующим для iPhone.
Но как пишет 9to5mac, мастерские смогут заказать детали необходимые только в самых частых случаях.
Предполагается, что мастерские получат возможность приобретать дисплеи, аккумуляторы и задние стекла.
Просмотры: