Apple разработала отдельную инструкцию по уходу за картой Apple Card

Apple Card оказался самым неожидаемым продуктом «яблочной» компании, ведь это кредитная карта выполнена из титана, но как оказалось, она требует особого ухода.

Apple опубликовала инструкцию по уходу за Apple Card. Так, владельцу советуют не допускать длительного контакта кредитки с кожей и джинсовой тканью. Также ее не стоит носить в одном отделе с ключами и монетами.

Протирать кредитку нужно микрофиброй смоченной в спирте, тогда как другие чистящие вещества для чистки карты запрещены.

Все эти рекомендации сделаны, чтобы избежать на Apple Card «перманентного обесцвечивания».

Исходя их этого кредитку нужно носить в карманах или сумке выполненной из мягких тканей.

Пока Apple Card доступна только на территории США, тогда как в других странах она не работает.