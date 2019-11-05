Apple разрабатывает смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем

Apple постоянно оформляет патенты на новые устройства, и очередным решением от «яблочной» компании стал смартфон с обернутым дисплеем вокруг корпуса.

Недавно аналогичное решение было представлено от компании Xiaomi. Китайская компания показала прототип Mix Alpha, который будет выпущен ограниченным тиражом.

Что касается патента Apple, то в нем указано, что устройство выполнено в полупрозрачном корпусе из стекла, а сам экран является гибким.

В документе не сообщается, что именно закрывает дисплей – стекло или пластик.