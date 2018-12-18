Apple разрабатывает iPhone со встроенным Face ID и Touch ID

Появившаяся в прошлом году технология Face ID оказалась на самом деле достаточно надежной, но вот она не всем нравится.

Некоторых пользователей больше привлекает классический Touch ID и возможно компания Apple в новых устройствах встроит сразу Face ID и Touch ID.

Американская корпорация запатентовала смартфон, в котором сразу есть сканер отпечатка пальца и система распознавания лиц.

Пара систем нужна на тот случай, если одна из них не смогла идентифицировать пользователя. Согласно патенту, главным сканером будет Face ID, а вот Touch ID для пользователя станет запасным вариантом.

В патента указан Touch ID встроенный в кнопку, но в будущих iPhone он скорее всего появится под защитным стеклом дисплея. В документе также описывается работа Face ID в умных» часах Apple Watch.