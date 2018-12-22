Apple рассказала, сколько раз просили взломать ее устройства

Компания Apple на своем сайте запустила новый раздел, на котором можно получить информацию о количестве запросов со стороны правительства стран с требованием предоставить доступ к данным пользователей.

Сейчас в разделе есть отчет о запросах за период январь-июнь 2018 года. За отчетный период компания получила 32 342 обращений с просьбой предоставить информацию о пользователях.

Отмечается, что в первом полугодии количество запросов от спецслужб разных стран выросло на 9% в сравнении с прошлым годом.

В каждом запросе от страны было указано несколько устройств или аккаунтов. К примеру, Германия отправила 13 794 запроса на 26 160 устройств.

США и Австралия также делала запросы — 4570 и 2357 заявок на 14 911 и 3 959 устройств соответственно.

В списке есть и РФ, от которой поступило 702 запроса, а от Китая компания приняла 751.

В целом Россия вошла в десятку стран, которые направили самое большое количество заявок на разблокировку.