Apple рассказала, сколько пользователей перешли на iOS 12

Компания Apple является единственной в мире, которая поддерживает свои мобильные устройства в течение пяти лет.

То есть покупатель iPhone или iPad уверено будет получать в течение пяти лет обновления ОС с момента презентации модели.

Согласно официальным данным, сейчас iOS 12 установлена на 88% поддерживаемых мобильных устройств.

Еще 7% владельцев iPhone и iPad используют iOS 11, и 5% более ранние версии операционных систем.

Годом ранее когда iOS 11 считалась актуальной операционной системой, доля обновленных гаджетов была ниже – 85%.

Напомним, в сентябре выйдет iOS 13. Ее финальную версию представят одновременно с новым поколением iPhone.