Apple приступила к бесплатной замене чехлов для iPhone

Apple начала менять бракованные фирменные чехлы Smart Battery Case.

Компания разослала сервисным центрам и фирменным магазинам компании распоряжение, в котором указано, что под замену попадают чехлы для смартфонов iPhone XS, XS Max и XR.

Менять будут чехлы, выпущенные с января по октябрь 2019 года.

Как оказалось, в Smart Battery Case были обнаружены проблемы с аккумулятором. Он может не заряжаться сам или через чехол не происходит зарядка смартфона.

Напомним, Smart Battery Case оснащены встроенным аккумулятором. В России они сейчас предлагаются по цене около 11 тыс. рублей.