Apple приступила к бесплатной замене чехлов для iPhone

Apple приступила к бесплатной замене чехлов для iPhone12.01.2020 12:27
Apple начала менять бракованные фирменные чехлы Smart Battery Case.
Компания разослала сервисным центрам и фирменным магазинам компании распоряжение, в котором указано, что под замену попадают чехлы для смартфонов iPhone XS, XS Max и XR.
Менять будут чехлы, выпущенные с января по октябрь 2019 года.
Как оказалось, в Smart Battery Case были обнаружены проблемы с аккумулятором. Он может не заряжаться сам или через чехол не происходит зарядка смартфона.
Напомним, Smart Battery Case оснащены встроенным аккумулятором. В России они сейчас предлагаются по цене около 11 тыс. рублей.
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