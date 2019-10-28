Apple принуждает владельцев iPhone 5 к обновлению iOS 10.3.4

Apple активно распространяет информацию с целью обновления старых смартфонов iPhone, причем компания делает напоминания пользователям тех устройств, которые уже не поддерживаются.

Так, владельцам iPhone 5 на экране стали появляться уведомления, что требуется обновление до версии iOS 10.3.4. Обновится нужно до 3 ноября.

В случае, если обновление не будет установлено, пользователи могут потерять доступ к сервисам компании, так как с 6 на 7 апреля будет произведен сброс счетчиков GPS.

Это повлечёт за собой неправильное отображение даты и времени, а также местоположения.