Apple принуждает владельцев iPhone 5 к обновлению iOS 10.3.4

Apple принуждает владельцев iPhone 5 к обновлению iOS 10.3.428.10.2019 09:51
Apple активно распространяет информацию с целью обновления старых смартфонов iPhone, причем компания делает напоминания пользователям тех устройств, которые уже не поддерживаются.
Так, владельцам iPhone 5 на экране стали появляться уведомления, что требуется обновление до версии iOS 10.3.4. Обновится нужно до 3 ноября.
В случае, если обновление не будет установлено, пользователи могут потерять доступ к сервисам компании, так как с 6 на 7 апреля будет произведен сброс счетчиков GPS.
Это повлечёт за собой неправильное отображение даты и времени, а также местоположения.
В Apple призывают владельцев старых iPhone и iPad обновить iOS
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