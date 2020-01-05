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Apple при покупке AirPods Pro разрешила наносить emoji

06.01.2020 00:37

Новая услуга позволит сделать наушники AirPods Pro уникальными, а ранее такая возможность была доступна только для обычных AirPods.
При заказе AirPods Pro клиент компании на футляр наушников может заказать уникальную гравировку, которая ранее предоставлялась для AirPods, причем она была доступна с первого дня продаж.

На футляре можно нанести символы, буквы, символы и emoji.

Список emoji пока не очень большой, и он состоит из трех десятков, в том числе в нем есть улыбающаяся какашка.

В Apple указали, что на корпус футляра можно нанести только один emoji, при этом его нельзя совмещать с текстом.

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