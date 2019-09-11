Apple презентовала новый iPad с Apple Pencil

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11 октября : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Apple презентовала новый iPad с Apple Pencil

11.09.2019 12:43

Новый iPad получил увеличенный экран и новый процессор, при этом в нем так и не добавили систему распознавания пользователя по лицу.
Американская компания на презентации смартфонов показала iPad седьмого поколения, в котором теперь устанавливается 10,2-дюймовый экран, вместо прежнего 9,7-дюймового, как в iPad прошлого поколения.

В основе устройства установили процессор Apple A10 Fusion, который по производительности уступает версии A10X Fusion, используемом во втором поколении iPad Pro.

На презентации было сказано, что в новом планшете используется более быстрый LTE модем, а сам корпус устройства сделан из 100% переработанного алюминия.

Работает новый iPad на мобильной платформе iPadOS. Новинка получила поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения и клавиатуры Apple Smart Keyboard.

В России iPad с Wi-Fi и 32 ГБ встроенной памяти оценили в 27 990 рублей. Версия на 128 ГБ памяти обойдется в 34 990 рублей.

Аналогичные по памяти модификации, но с LTE можно будет купить за 38 990 и 45 990 рублей соответственно.

Чехол клавиатура для iPad седьмого поколения оценивается в 13 108 рублей, а Apple Pencil предлагают за 8024 рубля.

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