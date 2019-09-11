Apple презентовала новый iPad с Apple Pencil

Apple презентовала новый iPad с Apple Pencil11.09.2019 12:43
Новый iPad получил увеличенный экран и новый процессор, при этом в нем так и не добавили систему распознавания пользователя по лицу.
Американская компания на презентации смартфонов показала iPad седьмого поколения, в котором теперь устанавливается 10,2-дюймовый экран, вместо прежнего 9,7-дюймового, как в iPad прошлого поколения.
В основе устройства установили процессор Apple A10 Fusion, который по производительности уступает версии A10X Fusion, используемом во втором поколении iPad Pro.
На презентации было сказано, что в новом планшете используется более быстрый LTE модем, а сам корпус устройства сделан из 100% переработанного алюминия.
Работает новый iPad на мобильной платформе iPadOS. Новинка получила поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения и клавиатуры Apple Smart Keyboard.
В России iPad с Wi-Fi и 32 ГБ встроенной памяти оценили в 27 990 рублей. Версия на 128 ГБ памяти обойдется в 34 990 рублей.
Аналогичные по памяти модификации, но с LTE можно будет купить за 38 990 и 45 990 рублей соответственно.
Чехол клавиатура для iPad седьмого поколения оценивается в 13 108 рублей, а Apple Pencil предлагают за 8024 рубля.
Просмотры:Метки: iPad