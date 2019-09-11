Apple презентовала новый iPad с Apple Pencil

Новый iPad получил увеличенный экран и новый процессор, при этом в нем так и не добавили систему распознавания пользователя по лицу.

Американская компания на презентации смартфонов показала iPad седьмого поколения, в котором теперь устанавливается 10,2-дюймовый экран, вместо прежнего 9,7-дюймового, как в iPad прошлого поколения.

В основе устройства установили процессор Apple A10 Fusion, который по производительности уступает версии A10X Fusion, используемом во втором поколении iPad Pro.

На презентации было сказано, что в новом планшете используется более быстрый LTE модем, а сам корпус устройства сделан из 100% переработанного алюминия.

Работает новый iPad на мобильной платформе iPadOS. Новинка получила поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения и клавиатуры Apple Smart Keyboard.

В России iPad с Wi-Fi и 32 ГБ встроенной памяти оценили в 27 990 рублей. Версия на 128 ГБ памяти обойдется в 34 990 рублей.

Аналогичные по памяти модификации, но с LTE можно будет купить за 38 990 и 45 990 рублей соответственно.

Чехол клавиатура для iPad седьмого поколения оценивается в 13 108 рублей, а Apple Pencil предлагают за 8024 рубля.