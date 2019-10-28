Apple презентовала новые беспроводные наушники AirPods Pro

Apple представила новые беспроводные наушники, о которых последние две недели очень много сообщалось. Новинка уже доступна для предзаказа в России по цене 20 990 рублей.

AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.

AirPods Pro получила активную систему шумоподавления, сменные силиконовые вкладыши трех размеров и футляр для хранения и зарядки с продёржкой беспроводной зарядки. Сам футляр заряжается через Lightning.

На одном заряде AirPods Pro проработают до 4,5 часа, а с подзарядкой в футляре общее время автономной работы увеличится до 24 часов.

Наушники получили защиту от воды и пота, поэтому их можно использовать во время тренировок.