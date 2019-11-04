Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Apple начала предупреждать владельцев старых устройств еще за две недели до вступления изменений.

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.

Обновлять нужно планшеты iPad 2, 3 generation, 4 generation и Mini, а также смартфоны iPhone 4S и iPhone 5.

В целом все перечисленные устройства уже не поддерживаются Apple, но в связи с новыми настройками GPS, с 3 ноября на не обновлённых гаджетах перестало корректно настраиваться время, а из-за этого перестали работать фирменные сервисы Apple, среди которых App Store и iCloud.