Американская компания в следующем году намерена запустить в продажу смарт-часы Apple Watch в новой версии.

Производитель регулярно выпускает серии RED, часть выручки с продажи которых направляют в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В следующем году Apple представит в 2020 году смарт-часы Apple Watch PRODUCT (RED), которые будут выполнены в красном цвете, но технически они не будут отличаться от обычной модели.

В продаже такие часы должны появится весной 2020 года.