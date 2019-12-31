Apple представит в 2020 году смарт-часы Apple Watch PRODUCT (RED)31.12.2019 14:43
Американская компания в следующем году намерена запустить в продажу смарт-часы Apple Watch в новой версии.
Производитель регулярно выпускает серии RED, часть выручки с продажи которых направляют в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
В следующем году Apple представит в 2020 году смарт-часы Apple Watch PRODUCT (RED), которые будут выполнены в красном цвете, но технически они не будут отличаться от обычной модели.
В продаже такие часы должны появится весной 2020 года.
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