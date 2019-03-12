Apple представит свои новинки и видеосервис 25 марта

Apple 25 марта проведет презентацию новых продуктов. Мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса в Купертино с 20:00 по московскому времени.

Приглашение на мероприятие уже разослали журналистам, а также его опубликовали в Сети, тем самым анонсировав само мероприятие, слоган которого стал It’s show time («Пришло время шоу»), сообщает «ПолитЭксперт«.

Что именно будет показано 25 марта не сообщается, но журналистам удалось узнать некоторые подробности.

По предварительным данным, Apple представит новый видеосервис, который запустят уже в следующем месяце.

Предположительно, он будет включать в себя ежемесячную подписку.

Конкурировать сервис будет с Netflix и Amazon, причем компания будет предоставлять и собственный контент, на который ранее было выделено свыше $2 млрд.