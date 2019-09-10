Apple представила iPhone 11 за 59 990 рублей

Apple помимо iPhone 11 Pro и 11 Pro Max представила и более дешевый вариант серии — iPhone 11. На рынке он сменит iPhone XR, который на самом деле является самым популярным смартфоном компании.

Как и iPhone 11 Pro, а также 11 Pro Max в iPhone 11 существенных изменений не произошло.

В нем используется все тот же IPS экран с диагональю 6,1-дюйма и вырезом для Face ID, динамика и других датчиков.

Процессор в «бюджетной» новинке A13, он, как и в старших, моделях прибавил автономности. Теперь аппарат будет работать на час дольше, чем предшественник iPhone XR.

Помимо нового процессора аппарат получил два новых цвета — зеленый и фиолетовый.

Самое главное изменение произошло в камере. iPhone 11 оснащен двойной камерой. Теперь к основному датчику добавили 12 Мп широкоугольный объектив, через который можно снимать необычные портреты, пейзажи и панорамы.

Также смартфон получит новые режимы съемки, среди которых ночной режим. В США смартфон будет стоить от $699.

В России аппарат станет доступен для заказа с 18 сентября по цене 59 990 рублей за версию на 64 ГБ памяти.

Также предлагаются варианты с 256 и 512 ГБ памяти. Их компания оценила в 64 990 и 73 990 рублей соответственно. «Живые» продажи смартфона начнутся 20 сентября.