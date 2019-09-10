Apple представила iPhone 11 за 59 990 рублей

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Apple представила iPhone 11 за 59 990 рублей

10.09.2019 23:06

Apple помимо iPhone 11 Pro и 11 Pro Max представила и более дешевый вариант серии — iPhone 11. На рынке он сменит iPhone XR, который на самом деле является самым популярным смартфоном компании.
Как и iPhone 11 Pro, а также 11 Pro Max в iPhone 11 существенных изменений не произошло.

В нем используется все тот же IPS экран с диагональю 6,1-дюйма и вырезом для Face ID, динамика и других датчиков.

Процессор в «бюджетной» новинке A13, он, как и в старших, моделях прибавил автономности. Теперь аппарат будет работать на час дольше, чем предшественник iPhone XR.

Помимо нового процессора аппарат получил два новых цвета — зеленый и фиолетовый.

Самое главное изменение произошло в камере. iPhone 11 оснащен двойной камерой. Теперь к основному датчику добавили 12 Мп широкоугольный объектив, через который можно снимать необычные портреты, пейзажи и панорамы.

Также смартфон получит новые режимы съемки, среди которых ночной режим. В США смартфон будет стоить от $699.

В России аппарат станет доступен для заказа с 18 сентября по цене 59 990 рублей за версию на 64 ГБ памяти.

Также предлагаются варианты с 256 и 512 ГБ памяти. Их компания оценила в 64 990 и 73 990 рублей соответственно. «Живые» продажи смартфона начнутся 20 сентября.

Apple представила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Известны цены для РФ

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