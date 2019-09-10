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Apple представила iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

10.09.2019 22:52

Apple представила свои новые смартфоны iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и как ожидалось в них ничего особо инновационного нет, если не считать тройной камеры.
Еще до презентации инсайдеры раскрыли практически всю информацию о смартфонах, причем некоторые слухи не подтвердились.

Так, в устройствах нет USB Type-C, а также не произошло изменений и в системе Face ID, по крайней мере о ней ничего не упомянули во время презентации.

Были еще слухи, что в смартфонах добавят поддержку Apple Pencil, но эта информация тоже оказалась ложной.

В целом смартфоны мало чем отличаются от прошлогодних iPhone XS и XS за $1099. Более подробно о ценах на смартфоны «АСТЕРА» писала еще до презентации.

Принимать заказы на новинки начнут 13 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.

Ключевой особенностью iPhone 11 Pro и 11 Pro Max стала тройная камера в квадратном блоке. Все три модуля получили датчики на 12 Мп.

Теперь в смартфонах установлены обычная, телефото и широкоугольная камеры, причем объективы в смартфонах очень сильно выступают над корпусом.

Для съёмки снимка можно задействовать все три камеры, а после создания фотографии алгоритмы выберут самый лучший кадр.

Помимо этого, основная камера получила режим Deep Fusion, позволяющий делать сразу девять снимков и объединять их в один, но с очень высокой детализацией.

Экраны смартфонов остались прежними. В iPhone 11 Pro установлен 5,9-дюймовый OLED дисплей, а в 11 Pro Max 6,5-дюймовый экран. Разрешение экранов осталось без изменений.

Под «капотом» размещен новый процессор Apple A13. Он мощнее прошлогодней платформы, а также более энергоэффективный.

По заявлению компании, iPhone 11 Pro за счет чипа A13 теперь может работать на 4 часа дольше, а 11 Pro Max на 5 часов дольше, чем iPhone XS и XS Max.

Apple в новинки добавила новый цвет — темно-зеленый. Помимо этого в комплекте со смартфонами будет поставляться мощная зарядка на 18 Вт.

В России iPhone 11 Pro будет стоить 89 990 рублей за версию с 64 ГБ, а за модификации на 256 и 512 ГБ памяти придется заплатить 103 990 и 121 990 рублей соответственно.

iPhone 11 Pro Max оценили в 99 990 рублей за конфигурацию 64 ГБ, а модификации на 256 и 512 ГБ памяти предлагают за 113 990 и 131 990 рублей соответственно.
Предзаказ в РФ стартует с 18 сентября, а в продаже смартфоны появятся 20 сентября.

 

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