Apple представила iOS 13 с «темной темной»

Сегодня в 20:00 по московскому времени в Калифорнии открылась конференция WWDC, на которой представили iOS 13. До презентации новых iPhone она будет находится в бета-тестировании, и в первой версии уже появилась долгожданная «темная тема».

Ее ждали многие поклонники Apple, а те кто будет устанавливать на смартфон или планшет бета-версию iOS 13 смогут ее активировать в «Центре управления».

На WWDC со сцены представители Apple заявили, что впервые в приложении фотографий можно будет перевернуть видео.

Также в новой версии мобильной ОС появилась возможность ввода текста не отрывая пальца, от клавиатуры, то есть пользователь просто будет водить палец по нужным буквам, а система автоматически распознает вводимое слово.

Заявлена на 30% быстрее работа FaceID и ускоренная загрузка приложений. Обновили еще приложения «Карты» и «Напоминания», а среди нововведений отметили возможность один раз сделать разрешение на функцию поделится местоположением.