Apple представила iOS 13 с «темной темной»

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Apple представила iOS 13 с «темной темной»

03.06.2019 22:30

Сегодня в 20:00 по московскому времени в Калифорнии открылась конференция WWDC, на которой представили iOS 13. До презентации новых iPhone она будет находится в бета-тестировании, и в первой версии уже появилась долгожданная «темная тема».

Ее ждали многие поклонники Apple, а те кто будет устанавливать на смартфон или планшет бета-версию iOS 13 смогут ее активировать в «Центре управления».

На WWDC со сцены представители Apple заявили, что впервые в приложении фотографий можно будет перевернуть видео.

Также в новой версии мобильной ОС появилась возможность ввода текста не отрывая пальца, от клавиатуры, то есть пользователь просто будет водить палец по нужным буквам, а система автоматически распознает вводимое слово.

Заявлена на 30% быстрее работа FaceID и ускоренная загрузка приложений. Обновили еще приложения «Карты» и «Напоминания», а среди нововведений отметили возможность один раз сделать разрешение на функцию поделится местоположением.

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