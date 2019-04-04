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Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro

04.04.2019 12:42

Apple буквально вчера заместила рекламу беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro и через несколько часов после этого их представила.
Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.

Теперь в модельном ряду премиального бренда есть Powerbeats Pro. Этот аксессуар похож на модель Powerbeats, но только он полностью беспроводной и предлагается с кейсом для хранения и зарядки.

В целом Powerbeats Pro на 23% компактней и на 17% легче, чем проводные наушники Powerbeats. Они также лучше, чем Apple AirPods 2, но и стоят они дороже.

По заявлению Powerbeats Pro на одном заряде способны проработать до 10 часов, тогда как AirPods 2 — до пяти часов.

Кейс Powerbeats Pro обеспечит наушникам автономной работы до 24 часов, при этом сам кейс заряжать можно только через Lightning, а беспроводная зарядка не поддерживается.

Причем в кейсе беспроводные наушники заряжаются очень быстро, ведь 15 минут достаточно чтобы при прослушивании «уши» проработали 4 часа.


Управление Powerbeats Pro происходит через физические кнопки. Также наушники поддерживают все «фишки» AirPods. Так, при извлечении их из уха автоматически превращается проигрывание музыки, а при возвращении их в уши проигрывание возобновится.


В целом Powerbeats Pro позиционируют как спортивные наушники, а для этого у них есть заушные дуги, которые исключат выпадение во время тренировки.

Также заявлена защита от воды, но какая именно не указано. Процессор в Powerbeats Pro такой же, как и AirPods 2, а еще есть поддержка голосового помощника Siri.

В США новые беспроводные наушники оценили 250 долларов, при этом AirPods 2 с футляром для беспроводной зарядки стоят 200 долларов.
В продажу новинка поступит в синем, черном, бежевом и зеленом цвете.

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