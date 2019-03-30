Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров

Компанию Apple покинул ведущий разработчик процессоров, а вот по какой причине он ушел неизвестно.

Ведущий инженер Джерард Уильямс III занимался разработкой процессоров начиная с Apple A7 и заканчивая Apple A12X. Этот гениальный инженер является автором 60 патентов.

Теперь отдел по разработке вычислительных систем остался без руководителя и ведущего специалиста.

Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.