Apple показала в рекламном видео главное преимущество iPhone

Американская компания публиковала новый рекламный видеоролик, в котором она решила продемонстрировать главное преимущество своих iPhone в сравнении с устройствами на Android.

Согласно данным Apple, самое главное в ее устройствах это приватность, так как система защиты в них самая лучшая и надежная.

При этом в компании не отрицают, что у нее иногда бывают проблемы, но серьезных утечек пользовательских данных не было, а все уязвимости закрывают в очень короткий срок.