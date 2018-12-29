Apple показала новую рекламу iPhone XR – «Цветное нашествие»29.12.2018 12:03
Новый рекламный ролик посвящен «бюджетной» модели iPhone XR, а точнее тому, что у него есть много различных вариантов цвета корпуса и отличный дисплей.
Видеоролик получился достаточно интересным, ведь в нем большое количество людей делают акробатические трюки, а позже вся толпа начинает бежать.
К тому же в рекламе продемонстрировали фургон с номером I-XR0941, в котором зашифровано название смартфона и время 09:41.
Напомним, что iPhone XR предлагается в белом, черном, красном, желтом, коралловом и синем цветах.
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