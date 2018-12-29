Apple показала новую рекламу iPhone XR – «Цветное нашествие»

Новый рекламный ролик посвящен «бюджетной» модели iPhone XR, а точнее тому, что у него есть много различных вариантов цвета корпуса и отличный дисплей.

Видеоролик получился достаточно интересным, ведь в нем большое количество людей делают акробатические трюки, а позже вся толпа начинает бежать.

К тому же в рекламе продемонстрировали фургон с номером I-XR0941, в котором зашифровано название смартфона и время 09:41.

Напомним, что iPhone XR предлагается в белом, черном, красном, желтом, коралловом и синем цветах.