Apple переносит производство нового Mac Pro из США в Китай

Apple свой новый компьютер Mac Pro будет собирать в Китае при сотрудничестве тайваньской компании Quanta Computer Inc.

Американский производитель не намерен выпускать новое поколение Mac Pro в США, а вместо этого он решил производить профессиональную модель в Китае, так как это более выгодно в плане логистики при поставке товара продавцам в Азии.

Как пишет The Wall Street Journal, текущая версия Mac Pro является единственной моделью, которая производится в США на предприятии компании Flex.

Напомним, новый Mac Pro будет самым дорогим компьютером Apple. Его можно будет купить по цене от $5999, а фирменный монитор, который разрабатывали как дополнение к компьютеру компания Apple оценила в $4999.