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25 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Apple отзывает свои адаптеры из-за вероятности удара током

25.04.2019 20:47

Американская компания объявила об отзывной кампании, в рамках которой предлагается бесплатная замена адаптеров, произведенных самой компанией.
Ранее пользователи сообщали, что иногда из-за адаптеров можно было получить удар тока, но в компании по всей видимости разбирались в случаях и только теперь признали факт.

В рамках добровольного отзыва владельцы штепсельных вилок адаптеров питания и комплекта адаптеров Apple World Travel Adapter Kit смогут бесплатно поменять их на новые, в которых исключена вероятность удара током.

Производитель отмечает, что проблемными являлись устройства, реализованные на территории Гонконга, Сингапура и Великобритании.

Отзывными стали адаптеры, которые были в комплекте с устройствами Mac и iOS, реализованными в период с 2003 по 2010 годы.

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