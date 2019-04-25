Apple отзывает свои адаптеры из-за вероятности удара током

Американская компания объявила об отзывной кампании, в рамках которой предлагается бесплатная замена адаптеров, произведенных самой компанией.

Ранее пользователи сообщали, что иногда из-за адаптеров можно было получить удар тока, но в компании по всей видимости разбирались в случаях и только теперь признали факт.

В рамках добровольного отзыва владельцы штепсельных вилок адаптеров питания и комплекта адаптеров Apple World Travel Adapter Kit смогут бесплатно поменять их на новые, в которых исключена вероятность удара током.

Производитель отмечает, что проблемными являлись устройства, реализованные на территории Гонконга, Сингапура и Великобритании.

Отзывными стали адаптеры, которые были в комплекте с устройствами Mac и iOS, реализованными в период с 2003 по 2010 годы.