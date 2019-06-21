Apple отзывает часть MacBook Pro Retina из-за возгорания батареи

В конце прошлого месяца «АСТЕРА» сообщала, что у пользователя во время работы воспламенился MacBook Pro.

Американская компания пообещала разобраться в данном случае. Теперь Apple объявила об отзывной кампании ноутбуков MacBook Pro из-за возможного перегрева аккумулятора.

В компании считают, что 15-дюймовые MacBook Pro с Retina-дисплеем, произведенные в период с середины 2015 года по 2017 год могут быть укомплектованы некачественным аккумулятором, который во время работы может перегреться и воспламениться.

На официальном сайте Apple по серийному номеру можно узнать попадает ноутбук под отзыв или нет.

Сообщается, что замена аккумулятора будет производиться бесплатно.