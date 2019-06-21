Apple отзывает часть MacBook Pro Retina из-за возгорания батареи

Apple отзывает часть MacBook Pro Retina из-за возгорания батареи21.06.2019 12:47
В конце прошлого месяца «АСТЕРА» сообщала, что у пользователя во время работы воспламенился MacBook Pro.
Американская компания пообещала разобраться в данном случае. Теперь Apple объявила об отзывной кампании ноутбуков MacBook Pro из-за возможного перегрева аккумулятора.
В компании считают, что 15-дюймовые MacBook Pro с Retina-дисплеем, произведенные в период с середины 2015 года по 2017 год могут быть укомплектованы некачественным аккумулятором, который во время работы может перегреться и воспламениться.
На официальном сайте Apple по серийному номеру можно узнать попадает ноутбук под отзыв или нет.
Сообщается, что замена аккумулятора будет производиться бесплатно.
У диджея во время работы неожиданно загорелся 15-дюймовый MacBook Pro
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