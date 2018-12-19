Apple оценила первый водонепроницаемый чехол для AirPods в $30

Американская компания за все время существования AirPods так и не представила чехол, но ситуация изменилась и теперь на официальном сайте стал доступен для заказа чехол для этих наушников, разработанный и одобренный самой компанией.

AirPods являются одними из самых успешных продуктов компании, которые теперь еще и получили первый фирменный чехол.

Apple оценила первый водонепроницаемый чехол для AirPods, который получил название Catalyst Waterproof Case, в $30.

Это аксессуар, выполненный из резины, к которому также предлагается металлический карабин. Для покупки предлагается чехол в белом и черном цвете, а также в варианте, который ночью будет светится.