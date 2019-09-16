Apple отключила обратную беспроводную зарядку в новых iPhone

До официальной презентации новых iPhone сообщалось, что компания Apple в них реализует функцию обратной беспроводной зарядки.

На презентации об этом ничего не сказали, но сетевой информатор пишет, что компания все-таки добавила данную функцию, но не включила ее.

По какой причине программно была отключена функция обратной зарядки неизвестно, предполагается что она не соответствует высоким стандартам Apple.

Пока неизвестно включат ли обратную зарядку на смартфонах iPhone 11 или нет. Также достоверно неизвестно есть ли вообще в этих устройствах обратная зарядка или аппараты только сами могут заряжаться через станции со стандартом Qi.