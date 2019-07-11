Apple полностью избавится от вырезов в экранах iPhone в 2021 году

Apple первая задала на рынке тенденцию с вырезом в экране, и если в первый год многие производители копировали «челку» iPhone, то уже сейчас от нее стараются отказаться полностью.

Разработчики пошли другим путем и стали предлагать выдвижные камеры или небольшой каплевидный вырез исключительно под фронтальную камеру.

Есть также варианты с узкой верхней рамкой или отверстие в экране под камеру. При этом Apple из-за своей системы Face ID, которая размещена за вырезом пока не может отказаться от самого выреза.

Это невозможно технически. Согласно утечкам, новые iPhone внешне практически не изменятся, в них также будет реализована «монобровь» с Face ID, а вот в 2021 году компания полностью откажется от выреза.

Так считает аналитик Мин-Чи Куо, при этом другой специалист аналитической компании уверен, что в 2020 году выйдет как минимум одна модель iPhone без выреза, с подэкранным сканером и подэкранной камерой.