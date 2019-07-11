Apple полностью избавится от вырезов в экранах iPhone в 2021 году

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.8 EUR/RUB: 71.56 BTC/USD: 12152.6

11 августа : четверг

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Apple полностью избавится от вырезов в экранах iPhone в 2021 году

11.07.2019 11:31

Apple первая задала на рынке тенденцию с вырезом в экране, и если в первый год многие производители копировали «челку» iPhone, то уже сейчас от нее стараются отказаться полностью.

Разработчики пошли другим путем и стали предлагать выдвижные камеры или небольшой каплевидный вырез исключительно под фронтальную камеру.

Есть также варианты с узкой верхней рамкой или отверстие в экране под камеру. При этом Apple из-за своей системы Face ID, которая размещена за вырезом пока не может отказаться от самого выреза.

Это невозможно технически. Согласно утечкам, новые iPhone внешне практически не изменятся, в них также будет реализована «монобровь» с Face ID, а вот в 2021 году компания полностью откажется от выреза.

Так считает аналитик Мин-Чи Куо, при этом другой специалист аналитической компании уверен, что в 2020 году выйдет как минимум одна модель iPhone без выреза, с подэкранным сканером и подэкранной камерой.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги