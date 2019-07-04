Apple может отказаться от клавиатуры-«бабочки» в MacBook

Фирменная клавиатура американской компании, которая уже много лет приносит проблем пользователям, может исчезнуть из MacBook.

О возможности отказа от использования механизма «бабочка» в новых MacBook сообщает инсайдер Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

По его информации, специалисты Apple разработали совершенно новый дизайн клавиатуры, которая будет лучше, но при этом дешевле в производстве.

Пока эти слухи ничем не подтверждены и стоит отметить, что «бабочка» впервые была представлена в MacBook Pro 2015 года.

Такая клавиатура стала особенностью ноутбуков компании, но она оказалась ненадежной, а сам производитель долгое время не признавал проблемы.

Тем не менее модернизация клавиатуры проводилась более трех раз, однако недостатки клавиатуры так и не были решены до конца.