Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки Apple AirPower

В компании фирменную беспроводную зарядку AirPower обещали выпустить почти два года. В итоге Apple отказалась от нее, так как не смогли ее довести до совершенства.

От отказа Apple AirPower сообщил телеканалу CNN вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио.

По его словам специалисты компании не смогли создать беспроводное зарядное устройство, которое бы соответствовало высоким стандартам Apple.

При этом в «яблочной» компании полностью не стали отказывается от реализации подобного устройства.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что разработчики AirPower не могут решить ряд проблем связанных с одновременной зарядкой разных гаджетов.

По задумке зарядная станция должна была автоматически определять, что она заряжает и в каком месте площадки расположен продукт.

Помимо этого на смартфоне должна была отображаться информация об уровне заряда часов или наушников.

Столь сложные задачи потребовали создания зарядной станции с большим количеством катушек, которые в корпусе расположены на разной высоте для исключения «мертвых» зон на поверхности станции.

Еще для AirPower разрабатывали сложную операционную систему основанную на iOS.

В целом зарядная станция должна была одновременно заряжать до трех устройств — iPhone, Apple Watch и AirPods, причем последние только недавно получили футляр с поддержкой беспроводной зарядки.