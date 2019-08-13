Apple отказала курящему владельцу в ремонте MacBook по гарантии

В одном из сервисных центров компании Apple произошел довольно странный случай.

О произошедшем рассказал веб-разработчик из Америки. По его словам, компания отказала владельцу трех MacBook в ремонте по гарантии.

В частности, мужчина несколько дней назад принес в сервисный центр компании два ноутбука, в которых требовалась замена проблемной клавиатуры по программе Keyboard Service Program, а также еще один поврежденный владельцем ноутбук.

Случайно поврежденный третий ноутбук должны были починить в рамках расширенной гарантии AppleCare+.

Разработчик оставил свою технику и ушел, но через время ему позволили сотрудники центра и заявили, что отказываются делать ремонт.

В качестве причины они назвали возможный вред их здоровью из-за того, что хозяин ноутбуков является заядлым курильщиком.

К тому же сотрудники сервисного центра заявили, что причиной поломки техники могло стать курение владельца.

В дальнейшем отказ в ремонте объяснили политикой компании. Мужчина забрал свои ноутбуки и теперь намерен отстаивать свои права, обвинив производителя в мошенничестве.