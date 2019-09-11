Apple оставила в продаже в РФ только iPhone 8 и iPhone XR

После презентации новых продуктов Apple пересмотрела свой модельный ряд смартфонов, представленных на российском рынке.

На официальном сайте компании теперь доступны для заказа представленные вчера модели, iPhone XR и iPhone 8. Остальные модели больше не предлагаются.

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max скоро будут доступны для заказа, а 20 сентября их начнут предлагать в розничных точках продаж.

Желающие пока могут купить iPhone XR по цене от 49 990 рублей, а также iPhone 8 и iPhone 8 Plus за 39 990 и 44 990 рублей соответственно. Других моделей компания больше не предлагает.