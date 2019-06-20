Apple останется лидером на рынке умных часов даже через четыре года

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Apple останется лидером на рынке умных часов даже через четыре года

20.06.2019 14:10

Специалисты IDC прогнозируют большой рост носимой электроники.

Так, по предварительным подсчетам, к 2023 году объем продаж беспроводных наушников, «умных» часов и фитнес-браслетов составит 302,3 млн.

В целом до 2023 года рынок носимой электроники ежегодно будет расти на 7,9%.
Предполагается, что доля «умных» часов будет расти с каждым годом, а вот доля фитнес-браслетов немного уменьшится.

В 2019 году ожидается, что доля часов достигнет 41,2% от общих продаж носимой электроники. В 2023 году этот показатель вырастет до 43,5%.

Доля беспроводных наушников к 2023 году вырастет на 2,5% до 34,8%, а вот доля рынка браслетов должна сократится с 24,3% в 2019 году до 18,2% в 2023 году.

Сейчас лидером рынка «умных» часов считается компания Apple, но до 2023 года у нее будет наблюдаться сокращение доли продаж, и по мнению аналитиков IDC компания займет 25,9% рынка «умных» часов.

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