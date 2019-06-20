Apple останется лидером на рынке умных часов даже через четыре года

Специалисты IDC прогнозируют большой рост носимой электроники.

Так, по предварительным подсчетам, к 2023 году объем продаж беспроводных наушников, «умных» часов и фитнес-браслетов составит 302,3 млн.

В целом до 2023 года рынок носимой электроники ежегодно будет расти на 7,9%.

Предполагается, что доля «умных» часов будет расти с каждым годом, а вот доля фитнес-браслетов немного уменьшится.

В 2019 году ожидается, что доля часов достигнет 41,2% от общих продаж носимой электроники. В 2023 году этот показатель вырастет до 43,5%.

Доля беспроводных наушников к 2023 году вырастет на 2,5% до 34,8%, а вот доля рынка браслетов должна сократится с 24,3% в 2019 году до 18,2% в 2023 году.

Сейчас лидером рынка «умных» часов считается компания Apple, но до 2023 года у нее будет наблюдаться сокращение доли продаж, и по мнению аналитиков IDC компания займет 25,9% рынка «умных» часов.