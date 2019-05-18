Apple официально открыла штаб-квартиру Apple Park

Apple официально открыла штаб-квартиру Apple Park18.05.2019 18:56
Apple Park работает уже достаточно давно, но официально его открыли только сейчас.
Новая штаб-квартира Apple является высокотехнологичным зданием, которое многие прозвали как «космический корабль».
В центре зеленой зоны для торжественного открытия была создана сцена, причем ее проектировал главный дизайнер Apple Джони Айв.
Он использовал радужное оформление, которое напоминает цветовую схему старого логотипа Apple (яблока).
В такой цветовой схеме в Apple Park были оформлены некоторые вещи интерьера и даже посуда.
Мероприятие посвятили Стиву Джобсу. Таким образом компания отдала дань основателю компании и провела торжественное открытие своего главного офиса.
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