Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch

В США из-за дефектной батареи в Apple Watch на компанию подали иск в суд.

Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.

По словам женщины, она обратилась в сервисный центр, но там ей отказали в бесплатной замене батареи даже несмотря на то, что часы находятся на гарантии.

Более того, пользователь Apple Watch уверена, что Apple скрывает факт проблемы с батареями и уверена, что это массовый брак.

По словам американки, такая же ситуация с аккумулятором произошла и у ее дочери. Дефект проявляется после нескольких дней использования часов и не по вине владельца.

Отмечается, что дочери женщины в сервисном центре также отказали бесплатно менять батарею, которая раздулась да еще и повредила корпус и стекло устройства.

Жительница США еще написала жалобу на компанию, в котором рассказала не только о своем случае, но еще и о десятках других подобных.