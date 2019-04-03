Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Apple обвинили в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch

03.04.2019 23:37

В США из-за дефектной батареи в Apple Watch на компанию подали иск в суд.
Иск в окружной суд США подала жительница Нью-Джерси, которая приобрела Apple Watch и пользовалась ими пока не вздулся аккумулятор.

По словам женщины, она обратилась в сервисный центр, но там ей отказали в бесплатной замене батареи даже несмотря на то, что часы находятся на гарантии.

Более того, пользователь Apple Watch уверена, что Apple скрывает факт проблемы с батареями и уверена, что это массовый брак.

По словам американки, такая же ситуация с аккумулятором произошла и у ее дочери. Дефект проявляется после нескольких дней использования часов и не по вине владельца.

Отмечается, что дочери женщины в сервисном центре также отказали бесплатно менять батарею, которая раздулась да еще и повредила корпус и стекло устройства.

Жительница США еще написала жалобу на компанию, в котором рассказала не только о своем случае, но еще и о десятках других подобных.

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