Apple обвинили в продаже личных данных пользователей iTunes

В США на компанию Apple подали коллективный иск, в котором обвиняют производителя электроники в продаже данных своих пользователей.

В частности, американцы говорят о том, что в iTunes можно приобрести целый список пользователей, причем это не простой список, а данные клиентов, подобранные по целому ряду требований покупателей, в числе которых данные о возрасте, музыкальных предпочтениях и тому подобное.

Клиенты Apple уверены, что продажа личных данных пользователей iTunes является незаконной, да и к тому же это все может быть опасным в связи с тем, что это нацелено на уязвимые слои общества.