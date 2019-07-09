Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro и запустила скидки в России

«Яблочная» компания к новому школьному сезону обновила MacBook Air и MacBook Pro, а также в России на эти модели снизили цены.

Самый доступный MacBook Air теперь поддерживает технологию True Tone, которая автоматически настраивает цвета матрицы для комфортного просмотра. Сейчас MacBook Air можно купить по цене от 93 990 рублей.

Профессиональный MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем теперь доступен с процессором Intel 8-го поколения, панелью Touch Bar и чипом Apple T2.

За эту обновленную модель в фирменном онлайн-магазине компании просят от 109 990 рублей.

Новинки участвуют в программе «Снова в школу», и она доступна для студентов, преподавателей и учителей и родителей.

В рамках программы «Снова в школу» при покупке MacBook Air и MacBook Pro клиент получает бесплатно наушники Beats.