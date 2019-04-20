Apple неожиданного прекратила продажи монитора 4K LG UltraFine

Apple прекратила продажи своего монитора пару лет назад, а вместо этого она на своем официальном интернет-магазине предлагала мониторы других компаний.

Среди таких был монитор 4K LG UltraFine, который «яблочная» компания называла как подходящий продукт для компьютеров Mac.

Теперь этот монитор недоступен, а в модельной линейке остался только LG UltraFine 5K Display за $1300 (для сравнения 4K LG UltraFine стоил $700).

Монитор 4K LG UltraFine можно купить в других магазинах. Специалисты полагают, что компания Apple готовится к продажам собственного монитора, поэтому отказывается от товаров других производителей.

Не исключено, что скоро с сайта исчезнет и LG UltraFine 5K Display. Презентация нового монитора от Apple состоится в 2019 году и по слухам он получит экран с разрешением 6К.