Apple не включила чип U1 в новых iPhone для россиян

Компания Apple для российских пользователи так и не включила чип U1.

Некоторые пользователи ожидали, что с выходом обновления до iOS 13.1 в новых смартфонах компании появится функция быстрого поиска устройств для передачи файлов по AirDrop.

В списке стран, где поддерживается новая система не значится Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина.

В других странах с обновлением iOS 13.1 чип для поиска других устройств уже начал работать.

U1 в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max использует технологию сверхширокой полосы, через которую происходит быстрый поиск устройств, расположенных по близости.