Apple не включила чип U1 в новых iPhone для россиян

Apple не включила чип U1 в новых iPhone для россиян25.09.2019 15:46
Компания Apple для российских пользователи так и не включила чип U1.
Некоторые пользователи ожидали, что с выходом обновления до iOS 13.1 в новых смартфонах компании появится функция быстрого поиска устройств для передачи файлов по AirDrop.
В списке стран, где поддерживается новая система не значится Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина.
В других странах с обновлением iOS 13.1 чип для поиска других устройств уже начал работать.
U1 в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max использует технологию сверхширокой полосы, через которую происходит быстрый поиск устройств, расположенных по близости.
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