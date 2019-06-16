Apple не пускает владельцев MacBook в интернет-магазин

Пользователи MacBook не могут зайти в интернет-магазин Apple через встроенный браузер Safari.

На странице официального онлайн-магазина Apple для владельцев компьютеров MacBook стала появляться надпись «неподдерживаемая версия браузера».

С такой проблемой столкнулись только те, кто давно не обновлял операционную macOS систему и браузер Safari.

Теперь, чтобы воспользоваться интернет-магазином Apple, нужно чтобы на компьютере была установлена OS X 10.10.5 Yosemite или новее, а также версию браузера Safari 10.1.2 или выше.

Пользователи отметили, что с браузеров Chrome и Firefox тоже не получается зайти, так как они для macOS Yosemite тоже устарели.

Скорее всего Apple закрыла доступ, чтобы повысить безопасность покупок в ее интернет-магазине, но не исключено, что это сделано с целью привлечь пользователей к покупке нового современного компьютера MacBook.