Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Разъёмы USB-A, HDMI и слот для SD-карт пока еще являются актуальными на компьютерах, но в Apple считают иначе и в MacBook этих разъёмов уже давно нет.

После показа нового MacBook Pro вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер пообщался с журналистами и рассказал им, что вышеперечисленные разъёмы и слоты не вернуться в ноутбуки серии MacBook.

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Также было сказано, что в ходе исследования стало понятно, что пользователям нравится USB-C и Thunderbolt, так как они обеспечивают высокую скорость передачи данных и невероятный запас производительности, а в связи с этим и было решено в 16-дюймовый MacBook Pro установить четыре USB-C/Thunderbolt.