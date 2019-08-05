Apple не будет увеличивать цены на свою продукцию из-за новых пошлин

Такую уверенность выразил популярный аналитики Мин-Чи Куо.

Ранее другие специалисты прогнозировали рост стоимости продукции Apple из-за новых пошлин, которые введут власти США на товары, поставляемые из Китая.

Техника Apple, как сообщалось, может подорожать на 10%.

Но Мин-Чи Куо уверен, что американская компания не станет повышать цены, по крайней мере в США.

Считается, что в случае подорожания продукции, спрос на нее сократится как минимум на 20%.

К тому же аналитик говорит, что Apple готовилась и готовится к обострению отношений между США и Китаем, а значит она способна поглотить большую часть дополнительных расходов в среднесрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе производитель будет увеличивать объёмы производства за пределами Китая, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.