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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Apple не будет увеличивать цены на свою продукцию из-за новых пошлин

05.08.2019 20:39

Такую уверенность выразил популярный аналитики Мин-Чи Куо.

Ранее другие специалисты прогнозировали рост стоимости продукции Apple из-за новых пошлин, которые введут власти США на товары, поставляемые из Китая.

Техника Apple, как сообщалось, может подорожать на 10%.
Но Мин-Чи Куо уверен, что американская компания не станет повышать цены, по крайней мере в США.

Считается, что в случае подорожания продукции, спрос на нее сократится как минимум на 20%.

К тому же аналитик говорит, что Apple готовилась и готовится к обострению отношений между США и Китаем, а значит она способна поглотить большую часть дополнительных расходов в среднесрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе производитель будет увеличивать объёмы производства за пределами Китая, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

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