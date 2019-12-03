Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года

Apple опубликовала рейтинг лучших приложений доступных в магазине App Store. Рейтинг был составлен за 11 месяцев 2019 года, и он затрагивает все платформы компании.

Среди игр самой популярной для iPhone стала Sky: Children of the Light, а для планшетов iPad лучшей игрой признали Hyper Light Drifter.

Для платформы Mac и Apple TV главными играми года стали GRIS и Wonder Boy: The Dragon’s Trap соответственно.

Среди проектов, которые были перенесены с игровых платформ по мнению вендора лучшими стали Call of Duty, Minecraft, The Elder Scrolls и Assassin’s Creed.

Что касается приложений, то для Apple TV лучшей оказалась программа The Explorers, а для компьютеров Apple — Affinity Publisher.

При этом для мобильных устройств iPad и iPhone лучшими приложениями по мнению Apple в 2019 году стали Flow by Moleskine и Spectre Camera.