Apple научила работать iPhone, iPad, и Apple TV с геймпадами от Xbox One и PlayStation 4

Apple научила работать iPhone, iPad, и Apple TV с геймпадами от Xbox One и PlayStation 404.06.2019 23:37
Apple научит свои гаджеты без дополнительного софта работать с контролёрами от консолей Xbox One и PlayStation 4.
Реализация поддержки геймпадов произойдет осенью после выхода новых операционных систем iOS 13 и tvOS 13.
Их представили 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019, но до осени платформы будут находиться в стадии бета-тестирования, а их финальные версии станут распространять уже после выхода новых iPhone и Apple TV.
Одновременно с выходом мобильных устройств запустят игровой сервис Apple Arcade, который компания представила весной. В нем по подписке можно будет играть в игры на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.
Сколько будет стоить ежемесячная подписка неизвестно. Apple Arcade будет доступен в более чем 150 странах, а на старте в сервисе будет около 100 игр, часть из которых станет эксклюзивом.
Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Apple Arcade
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