Apple научила работать iPhone, iPad, и Apple TV с геймпадами от Xbox One и PlayStation 4

Apple научит свои гаджеты без дополнительного софта работать с контролёрами от консолей Xbox One и PlayStation 4.

Реализация поддержки геймпадов произойдет осенью после выхода новых операционных систем iOS 13 и tvOS 13.

Их представили 3 июня на конференции разработчиков WWDC 2019, но до осени платформы будут находиться в стадии бета-тестирования, а их финальные версии станут распространять уже после выхода новых iPhone и Apple TV.

Одновременно с выходом мобильных устройств запустят игровой сервис Apple Arcade, который компания представила весной. В нем по подписке можно будет играть в игры на iPhone, iPad, Mac и Apple TV.

Сколько будет стоить ежемесячная подписка неизвестно. Apple Arcade будет доступен в более чем 150 странах, а на старте в сервисе будет около 100 игр, часть из которых станет эксклюзивом.