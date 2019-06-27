Apple наняла ведущего специалиста чипов ARM

Ранее неоднократно сообщалось, что компания Apple ведет разработку собственных процессоров с архитектурой ARM.

Но тогда эти данные были неподтверждёнными, а теперь их косвенно подтвердила новость о том, что в «яблочную» компанию пришел работать бывший инженер компании ARM Майк Филиппо.

Этот специалист также работал в Intel и AMD. Неоднократно сообщалось, что Apple намерена процессоры созданные на ARM-архитектуре использовать в компьютерах, тем более что сейчас их производительность догоняет недорогие решения от Intel.

Не исключено, что Филиппо будет работать над чипами именно для компьютеров.