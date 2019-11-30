Зарубежные инсайдеры распространили новую информацию о долгожданном смартфоне iPhone SE 2.

Слухи о появлении аппарата «гуляют» по сети несколько лет, однако за все это время никаких официальных подтверждений так и не было.

Хотя инсайдеры регулярно публикуют сообщения, в которых раскрывают некоторые особенности аппарата, но иногда данные противоречат друг другу.

На этот раз инсайдер сообщил, что Apple начнет производство iPhone SE2 уже в декабре и тогда же начнут затоваривать склады.

То есть, если верить источнику, в продажу новинка будет запущена уже в начале следующего года. Смартфону приписывают процессор Apple A13 и ценник около 420 долларов.